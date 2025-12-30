Serie A il 2025 parla giallorosso | Roma davanti a tutte

Nel calcio, alcuni dati raccontano storie diverse dai trofei e dai riconoscimenti ufficiali. La classifica del 2025 mostra una Roma in testa, evidenziando un andamento e una crescita importanti. Questo quadro offre uno sguardo obiettivo sulla stagione, concentrandosi sui risultati e sull’andamento della squadra, senza ricorrere a enfasi o sensazionalismi. Una lettura semplice e chiara per comprendere lo stato attuale del club giallorosso.

C’è una classifica che non assegna scudetti, non porta stelle sul petto e non finisce nelle vetrine dei club. Ma è quella che, più di tutte, racconta la verità di una stagione. Il 2025 della Serie A si è chiuso così: con la Roma davanti a tutte. E non per un lampo, non per un mese fortunato, ma per continuità. Ottantadue punti in un anno solare non sono un accidente statistico. Sono una linea. Netta. Che separa chi ha vissuto il campionato da protagonista da chi, pur vincendo o lottando, ha alternato troppo. E sì, fa effetto dirlo oggi, con una Roma quarta in classifica e reduce da una stagione senza Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

