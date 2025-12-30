Serie A designati gli arbitri della 18esima giornata
Per la 18ª giornata di Serie A sono stati ufficializzati gli arbitri assegnati alle varie gare. Questa fase, nota come “designazioni”, rappresenta un momento importante nella preparazione degli incontri, influenzando le aspettative e la gestione delle partite. Con una scelta accurata degli ufficiali di gara, il campionato continua a garantire regolarità e trasparenza nel rispetto delle regole del calcio.
La settimana delle “designazioni” ha un suono proprio: arriva in punta di piedi, cambia le aspettative, accende i dettagli. È il momento in cui la prospettiva delle partite si sposta dal campo alla mano che reggerà il fischietto. C’è un rito che nel nostro calcio non invecchia mai. Il giovedì, spesso, ci fermiamo a guardare chi guiderà le sfide. Gli appassionati cercano indizi, gli allenatori pesano stile e metro di giudizio, le squadre ricalibrano ritmo e duelli. La trama della Serie A si scrive anche così: con le designazioni arbitrali che definiscono il perimetro emotivo di ogni 90 minuti. Il tema è tecnico, ma tocca corde umane. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Leggi anche: Serie A: designati gli arbitri della 12ª giornata, Sozza dirige il derby Inter-Milan
Leggi anche: Serie A, gli arbitri della IX giornata: big match in vista
Serie B, gli arbitri della 18esima giornata; Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: Massa dirige Lazio-Napoli, Atalanta-Roma a Fabbri.
Serie A, gli arbitri della 18esima: Guida per Inter-Bologna e Massa per Lazio-Napoli, tutte le designazioni - Il primo turno del 2026 è alle porte e sono stati designati gl i arbitri per la 18esima di Serie A che si apre già dal venerdì con l'anticipo tra Cagl ... msn.com
Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: Massa dirige Lazio-Napoli, Atalanta-Roma a Fabbri - Le designazioni in vista del prossimo turno di campionato: Inter- corrieredellosport.it
Serie A, gli arbitri della diciottesima giornata, tutte le designazioni: Massa per Lazio-Napoli, Guida per Inter-Bologna - Resi noti gli arbitri della diciottesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 2 a domenica 4 gennaio ... sport.virgilio.it
Luigi Musci designato come Cronometrista nella 10a giornata di Futsal Serie A Femminile: #bitontocalcioa5 - #femminilemolfetta Dom 28/12 18.00 ••• Sergioantonio di Gregorio e Nicolò Allegretta designati rispettivamente come Arbitro e cronometrista - facebook.com facebook
BFCSassuolo,arbitra Sacchi Sono stati designati gli arbitri per le partite della 17a giornata del campionato di Serie A.Bologna-Sassuolo, in programma domenica, sarà affidata a Sacchi di Macerata assistito da Politi e Ricci,con quarto uomo Feliciani e addetti x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.