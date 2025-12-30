Sergio Fabi Riccardo Tinnirello e Gianluigi Lembo premi Capri Boniello 2025 | cerimonia in Piazzetta

Durante la quarta giornata di Capri Hollywood, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi Capri Boniello 2025 in Piazzetta. L’evento ha riconosciuto il contributo di Sergio Fabi, Riccardo Tinnirello e Gianluigi Lembo, onorando la memoria dell’ex assessore anziano dell’isola e della giornalista Annamaria Boniello, figura di spicco nel panorama dell’informazione internazionale.

La quarta giornata di Capri Hollywood ha regalato momenti di grande emozione durante la consegna dei premi Capri Boniello 2025, dedicati all’ex assessore anziano dell’isola azzurra e alla giornalista Annamaria Boniello, vera e propria icona mondiale dell’informazione. A ricevere i riconoscimenti sono stati tre protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano: il giornalista romano Sergio Fabi, premiato per il suo impegno costante nel promuovere il cinema in tutte le sue forme attraverso strumenti digitali, il manager Riccardo Tinnirello, che da sempre sostiene i talenti italiani nel mondo e ha contribuito alla valorizzazione di eventi internazionali, e Gianluigi Lembo, figura di spicco nel panorama culturale italiano, attivo a livello internazionale sulle orme del leggendario padre Guido Lembo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

