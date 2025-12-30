Questa sera al Teatro dei Fluttuanti si conclude la stagione 2025 con il Big Comedy Ring Show. L’evento, che vede protagonisti i comici di Zelig e Colorado, rappresenta l’ultima occasione per assistere a una serata di intrattenimento di qualità prima della pausa. Un appuntamento dedicato a chi desidera trascorrere una serata piacevole in compagnia di humor e risate, in un contesto sobrio e raffinato.

Questa sera si concluderanno gli appuntamenti del 2025 al Teatro dei Fluttuanti. A chiudere l’anno sarà il Big Comedy Ring Show. Lo spettacolo comico, che inizierà alle 21, vedrà sul palco alcuni dei volti storici di Zelig e Colorado e tra i comici italiani più celebri, che hanno fatto ridere generazioni di spettatori. Sul palcoscenico ci saranno Beppe Braida, Gianluca Impastato, Rocco Ciarmoli, Baz, Paolo Casiraghi e Dado. Uno spettacolo in cui i comici ripropongono i loro migliori sketch visti in televisione, sfidandosi a colpi di comicità per conquistare le risate e gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serata ai Fluttuanti coi comici di Zelig e Colorado

Serata ai Fluttuanti coi comici di Zelig e Colorado.

