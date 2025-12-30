Sequestro record di e-bike con motori truccati | 295 bici sequestrate e 2 denunce

Le forze dell’ordine italiane hanno sequestrato 295 biciclette elettriche con motori potenziati illegalmente e privi di documentazione, denunciando due persone coinvolte. L’attività rientra in un’indagine più ampia sul mercato delle e-bike, in cui sono emerse irregolarità legate alla modifica dei motori e alla vendita senza conformità alle norme vigenti.

Le autorità italiane hanno scoperto un'attività illecita legata alla vendita di biciclette elettriche a pedalata assistita con motori "truccati" e prive di adeguata documentazione. Per questo motivo, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno sequestrato 295 e-bike e denunciato due persone per frode nell'esercizio del commercio. Si tratta del più grande sequestro di e-bike mai effettuato presso punti vendita in Italia. Violazioni alla normativa e mercato illecito. Le indagini congiunte hanno portato alla luce che le biciclette non solo mancavano della documentazione prevista dalla Direttiva Europea 200642CE, atta a garantire i requisiti di sicurezza e conformità per la vendita, ma erano anche state manomesse per aumentarne potenza e prestazioni rispetto ai limiti consentiti.

