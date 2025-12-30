Sequestrati 250 kg di fuochi pirotecnici illegali in un box abbandonato
La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato 250 kg di fuochi pirotecnici illegali rinvenuti in un box abbandonato in via della Mongolfiera, nel quartiere Poggioreale. L’intervento fa parte delle attività di controllo volte a prevenire l’uso di materiale pirotecnico non conforme alle norme di sicurezza, contribuendo alla tutela della pubblica sicurezza e della prevenzione di incidenti.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dell’uso di materiale pirotecnico non conforme alle norme di sicurezza, la Polizia Locale di Napoli – Reparto IAES – ha effettuato un importante sequestro in via della Mongolfiera, nel quartiere Poggioreale. All’interno di un box abbandonato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Caserta, sequestrati oltre 10mila fuochi pirotecnici
Leggi anche: Milano, aveva nel box droga e fuochi pirotecnici: arrestato un 32enne in zona Barona
Maxi operazione antidroga in diverse città: 384 arresti e 655 denunce; Oltre 70 kg di fuochi d’artificio sequestrati dalla guardia di finanza a Domodossola; Lucca, vendevano sui social fuochi d’artificio artigianali: 40 chili sequestrati; Trapani, sequestrati 170 kg di fuochi pirotecnici pericolosi.
Capodanno: in Lombardia sequestrati 250 kg di materiale pirotecnico - E' di 250 chili di materiale pirotecnico, per un totale di 33 chili di esplosivo il bilancio di un sequestro realizzato dalla polizia di Legnano, nel Milanese, che ha denunciato un ventinovenne con pr ... ansa.it
Legnano, 250 chili di fuochi d’artificio fuorilegge nascosti in un magazzino: il maxi sequestro della polizia, denunciato un 29enne - La perquisizione in un locale preso a prestito dal giovane bustocco a Castellanza ha richiesto per ragioni di sicurezza l’intervento degli artificieri ... ilgiorno.it
Sequestrati 250 chili di fuochi d'artificio: denunciato un 29enne di Busto Arsizio - Il materiale composto da artifici, omologati, di cui 33 chilogrammi di contenuto esplosivo netto, per un totale di 48 batterie è stato sequestrato dalla Polizia. varesenoi.it
Sequestrati 33 mila fuochi d'artificio x.com
Sequestrati 120.000 fuochi d'artificio del peso complessivo di oltre 4 tonnellate tra Messina e Barcellona Pozzo di Gotto - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.