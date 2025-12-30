Sequestrati 250 chili di fuochi pirotecnici illegali a Poggioreale
La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato 250 chili di fuochi pirotecnici illegali a Poggioreale, nell’ambito delle attività di controllo per la sicurezza. L’intervento si è svolto in via della Mongolfiera, nel quartiere, con l’obiettivo di prevenire rischi legati all’uso di materiale pirotecnico non conforme alle normative vigenti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dell’uso di materiale pirotecnico non conforme alle norme di sicurezza, la Polizia Locale di Napoli – Reparto IAES – ha effettuato un sequestro in via della Mongolfiera, nel quartiere Poggioreale. All’interno di un box abbandonato, la cui proprietà è in corso di accertamento, sono stati rinvenuti circa 250 kg di fuochi pirotecnici illegali, privi di certificazione di sicurezza e appartenenti alle categorie F2-F4, caratterizzate da elevato potenziale esplodente. L’operazione rientra nel piano straordinario di controlli predisposto per le festività, volto a contrastare la diffusione e lo stoccaggio di artifici pirotecnici non autorizzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
