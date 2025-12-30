Sequestrate oltre 3 tonnellate di fuochi d' artificio illegali custoditi in magazzini ‘trappola’ | denunciati 4 commercianti

Le autorità hanno sequestrato oltre 3 tonnellate di fuochi d'artificio illegali custoditi in magazzini nascosti in aree densamente popolate. Quattro commercianti sono stati denunciati per aver gestito depositi considerati pericolosi e non conformi alle normative di sicurezza. Le operazioni mirano a prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica, evidenziando l'importanza di controlli rigorosi nel settore dei materiali esplodenti.

Secondo i finanzieri "I depositi oggetto dei sequestri sono situati in zone densamente popolate per i quali, in caso di combustione o detonazione accidentale, la cronaca racconterebbe un'altra storia". Ammontano a 3 tonnellate i fuochi d'artificio illegali sequestrati dalla guardia di finanza di.

