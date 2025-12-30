Sequestrate moto di Valentino Rossi e Marquez per 40 milioni la scoperta dell’Fbi nel garage di uno dei latitanti più ricercati al mondo – Le foto

L'FBI ha recentemente sequestrato nel garage di un latitante di alto profilo una vasta collezione di moto da corsa, tra cui pezzi appartenuti a Valentino Rossi e Marc Marquez. Il valore complessivo delle motociclette si aggira intorno ai 40 milioni di euro, rappresentando una delle più grandi scoperte di questo tipo. La vicenda apre nuovi scenari sulla gestione di patrimoni legati al mondo delle corse e alla criminalità organizzata.

Un sequestro senza precedenti ha rivelato una delle più grandi collezioni private di moto da corsa mai individuati, con pezzi storici della MotoGP appartenuti a leggende del motociclismo degli ultimi decenni. Le autorità messicane hanno infatti sequestrato decine di motociclette per un valore complessivo stimato intorno ai 40 milioni di dollari, tutte riconducibili a Ryan James Wedding, uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi e, in passato, olimpionico canadese di snowboard. L’operazione, svolta in collaborazione con la polizia canadese, gli agenti federali e il dipartimento di polizia di Los Angeles, ha comportato numerosi mandati di perquisizione su beni legati all’ex atleta. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Un garage da 40 milioni: sequestrate le MotoGP di Rossi, Marquez e altri campioni. Scoperta la collezione di uno dei latitanti più ricercati al mondo Leggi anche: Marquez, Rossi e non solo: l’Fbi scopre un ex atleta olimpico che nascondeva moto da 34 milioni di euro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. MotoGP, Maxi sequestro in USA: nel box del latitante spuntano anche MotoGP Ducati e Aprilia; MotoGP | Tra narcotraffico e velocità: sequestro da 40 milioni di moto storiche. Un garage da 40 milioni: sequestrate le MotoGP di Rossi, Marquez e altri campioni. Scoperta la collezione di uno dei latitanti più ricercati al mondo - Dietro quella collezione c’è uno dei latitanti più ricercati al mondo ... ilfattoquotidiano.it

