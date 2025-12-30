Separazione carriere Conte | Nel 2026 daremo battaglia sul referendum

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato che nel 2026 si concentreranno sulla sfida del referendum sulla giustizia. In un intervento a Roma, ha sottolineato l’importanza di affrontare questioni cruciali e di portare avanti le battaglie politiche in modo deciso e responsabile. La separazione delle carriere e la riforma della giustizia rimangono al centro delle loro priorità per il prossimo anno.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Abbiamo delle battaglie importanti immediate, il referendum sulla giustizia. Dobbiamo dire assolutamente no a questo scempio che vuole separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, ho detto no, del primato della politica, di modo che chi sia al governo se ne avvantaggerà, avrà i giudici sottomessi. Dobbiamo dire no" così il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, in una diretta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Separazione carriere, Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul referendum" Leggi anche: Separazione carriere è legge. Ora la battaglia sul referendum Leggi anche: Separazione delle carriere: dopo il via libera scontato, la battaglia si sposta sul referendum Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Contro la riforma Nordio serve anche la tua firma; Giustizia, da Schlein a Conte raccolta firme contro il blitz della destra sulla data del referendum; Referendum e premiership, i 'tornanti' del 2026 del centrosinistra; Referendum, superate le 90mila firme per chiedere il voto contro la riforma Nordio. Separazione carriere, Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul referendum" - Dobbiamo dire assolutamente no a questo scempio che vuole separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, ho detto ... ilgiornale.it

Il governo frena sulla data del referendum dopo l'attenzione del Colle sui possibili ricorsi - Il provvedimento era atteso al cdm oggi, le date cerchiate in rosso l'1 e il 2 marzo, ma ha prevalso la linea della prudenza, dopo le interlocuzioni con ... huffingtonpost.it

Giustizia, da Schlein a Conte raccolta firme contro il blitz della destra sulla data del referendum - Ma il nuovo quesito presentato sulla separazione delle carriere potrebbe allungare i tempi ... msn.com

Separazione carriere, Conte: Nel 2026 daremo battaglia sul referendum

Separazione delle carriere: parla Marco Patarnello, membro del comitato direttivo centrale dell’Anm con Magistratura Democratica - facebook.com facebook

Sì del Cdm al decreto aiuti all’ #Ucraina (slitta scelta data referendum separazione carriere) x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.