Separazione carriere Conte | Nel 2026 daremo battaglia sul referendum

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato che nel 2026 si concentreranno sulla sfida del referendum sulla giustizia. In un intervento a Roma, ha sottolineato l’importanza di affrontare questioni cruciali e di portare avanti le battaglie politiche in modo deciso e responsabile. La separazione delle carriere e la riforma della giustizia rimangono al centro delle loro priorità per il prossimo anno.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Abbiamo delle battaglie importanti immediate, il referendum sulla giustizia. Dobbiamo dire assolutamente no a questo scempio che vuole separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, ho detto no, del primato della politica, di modo che chi sia al governo se ne avvantaggerà, avrà i giudici sottomessi. Dobbiamo dire no" così il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, in una diretta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

