Separazione carriere Conte | Nel 2026 daremo battaglia sul referendum – Il video

Il 30 dicembre 2025, Conte ha annunciato che nel 2026 si concentreranno sulla difesa del referendum sulla giustizia, evidenziando l'importanza di affrontare questioni fondamentali per il sistema giudiziario italiano. La separazione delle carriere resta una delle sfide principali, e il movimento politico si prepara a dare battaglia per tutelare le proprie posizioni e promuovere riforme significative nel settore.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Abbiamo delle battaglie importanti immediate, il referendum sulla giustizia. Dobbiamo dire assolutamente no a questo scempio che vuole separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, ho detto no, del primato della politica, di modo che chi sia al governo se ne avvantaggerà, avrà i giudici sottomessi. Dobbiamo dire no" così il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, in una diretta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Separazione carriere, Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul referendum" Leggi anche: Separazione carriere è legge. Ora la battaglia sul referendum Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Contro la riforma Nordio serve anche la tua firma; Giustizia, da Schlein a Conte raccolta firme contro il blitz della destra sulla data del referendum; Referendum e premiership, i 'tornanti' del 2026 del centrosinistra; Referendum, superate le 90mila firme per chiedere il voto contro la riforma Nordio. Separazione carriere, Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul referendum" - (Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Abbiamo delle battaglie importanti immediate, il referendum sulla giustizia. quotidiano.net

Il governo frena sulla data del referendum dopo l'attenzione del Colle sui possibili ricorsi - Il provvedimento era atteso al cdm oggi, le date cerchiate in rosso l'1 e il 2 marzo, ma ha prevalso la linea della prudenza, dopo le interlocuzioni con ... huffingtonpost.it

C.sinistra: referendum e premiership, i 'tornanti' del 2026 - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - msn.com

Separazione delle carriere: parla Marco Patarnello, membro del comitato direttivo centrale dell’Anm con Magistratura Democratica - facebook.com facebook

Sì del Cdm al decreto aiuti all’ #Ucraina (slitta scelta data referendum separazione carriere) x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.