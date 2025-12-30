Senza intimo calze con i lividi | il mistero della ragazza trovata morta in zona Crescenzago a Milano

Una giovane donna è stata trovata senza vita in zona Crescenzago, Milano. Non portava intimo né maglietta, indossava sneakers senza calze e presentava lividi. Nessuno sembra conoscerla, e le immagini delle telecamere di sicurezza in via Paolo Paruta sono state raccolte come parte delle indagini. La scoperta solleva domande sulla sua identità e sulle circostanze della sua morte, ancora da chiarire.

Nessuno, in zona, la conosceva. Non aveva maglietta né intimo. Ai piedi sneakers senza calze. La ragazza viene inquadrata dalle telecamere in via Paolo Paruta, zona Crescenzago, a nord di Milano. Con lui c’è un uomo. I due non sembrano camminare sotto costrizione. Poi lui se ne va da solo. Alle 8,30 di ieri, 29 dicembre, il custode di uno dei condomini la vede morta in uno dei vialetti accanto al verde, dietro un angolo semi nascosto. Ha un pantalone di una tuta blu. Lì vicino le calze, la felpa, gli slip, una giacca rossa e un pacchetto di sigarette. Il ritrovamento. I carabinieri hanno mostrato la foto del ritrovamento. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Donna trovata morta in un cortile a Milano: l’ombra della violenza, il mistero sul corpo senza nome Leggi anche: Donna trovata morta in un cortile a Milano: indagini per omicidio, la vittima aveva lividi e segni sul collo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Senza intimo, calze, con i lividi: il mistero della ragazza trovata morta in zona Crescenzago a Milano. Senza intimo, calze, con i lividi: il mistero della ragazza trovata morta in zona Crescenzago a Milano - La ragazza viene inquadrata dalle telecamere in via Paolo Paruta, zona Crescenzago, a nord di Milano. open.online

