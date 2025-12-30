Sentieri in Appennino | ripristinati 120 chilometri

Nel cuore dell’Appennino, i volontari del Cai di Forlì hanno completato il ripristino di 120 chilometri di sentieri. Grazie a interventi di segnaletica e manutenzione, sono stati riqualificati circa 80 chilometri nella val Bidente e 40 nella valle del Rabbi, migliorando la sicurezza e la fruibilità delle aree naturali per escursionisti e appassionati.

I volontari della sentieristica Cai di Forlì hanno ripristinato la segnaletica ed effettuato la manutenzione su circa 80 chilometri di sentieri nella val Bidente e 40 nella valle del Rabbi. Un progetto che nasce nel 2024 tra i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella, Premilcuore e Predappio, in convenzione con il Cai forlivese, dopo aver ottenuto le risorse necessarie dalla Regione Emilia-Romagna. "Dal settembre 2024 ad agosto 2025 i volontari del Cai – precisa il responsabile sentieristica del Cai di Forlì Ivano Bortolozzi – hanno ripristinato la segnaletica e effettuato la manutenzione su circa 80 chilometri di sentieri nella Val Bidente e 40 in Val Rabbi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sentieri in Appennino: ripristinati 120 chilometri Leggi anche: Trenta chilometri sui sentieri della poesia Leggi anche: Venti oltre i 70 chilometri orari: allerta meteo 'gialla' sull'appennino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sentieri in Appennino: ripristinati 120 chilometri. Sentieri in Appennino: ripristinati 120 chilometri - I volontari del Cai di Forlì hanno effettuato la manutenzione nelle valli del Bidente e del Rabbi: salgono a 400 i km di percorsi escursionistici curati. msn.com

Appennino, la Rai alla scoperta dei sentieri - Durante il Tg del mattino di venerdì scorso, è andato in onda su Rai 1 un servizio, in collaborazione con il Cai, sul turismo estivo dopo la pandemia, rivolto soprattutto alla montagna. ilrestodelcarlino.it

Appennino bolognese: sentieri riqualificati e aperti alle escursioni turistiche - Arrivano nuovi progetti per i sentieri dell'Appennino: un'azione contro l'abbandono e per la valorizzazione dei paesaggi e ... ilrestodelcarlino.it

Tra i sentieri innevati e le vette silenziose, arriva il nostro augurio più sincero. Buone feste di cuore a tutti voi, amici di Spazio Appennino. Che sia un Natale sereno, circondati dalla bellezza della nostra terra! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.