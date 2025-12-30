Seniores del Lavoro Electrolux | cerimonie per celebrare memoria futuro e premiare i soci

30 dic 2025

Lo stabilimento Electrolux di Porcia ha ospitato nuovamente le cerimonie di fine anno dedicate ai Seniores del Lavoro, momenti di riconoscimento e memoria, e alla premiazione dei nuovi iscritti. Un’occasione per valorizzare il percorso dei soci e rafforzare il senso di comunità tra i lavoratori, mantenendo vivo il legame con la storia e il futuro dell’azienda.

Anche quest’anno lo stabilimento Electrolux di Porcia ha fatto da cornice alle tradizionali cerimonie di fine anno dedicate ai Seniores del Lavoro e alla premiazione dei nuovi iscritti. Due appuntamenti molto partecipati, che hanno riunito Soci, rappresentanti aziendali, istituzioni e realtà del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

