L'eventualità di un trasferimento di Senesi alla Juventus è attualmente oggetto di discussione. Pur non essendo ancora certa, l'opzione di un trasferimento gratuito rimane plausibile. Tuttavia, bisogna considerare anche eventuali ostacoli che potrebbero influire sulla trattativa. La situazione, aggiornata dalla redazione di JuventusNews24, richiede attenzione e valutazioni accurate per comprendere gli sviluppi futuri.

Senesi alla Juve: non è da escludere questo scenario per il futuro del difensore del Bournemouth. Cosa sta accadendo. A poche ore dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Juventus guarda già al futuro con una strategia ben precisa: anticipare la concorrenza sui migliori parametri zero d’Europa. L’ultimo nome finito nel mirino di Comolli è quello di Marcos Senesi. A lanciare l’indiscrezione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. Secondo il giornalista, il difensore argentino attualmente in forza al Bournemouth è diventato un obiettivo concreto per la retroguardia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Senesi alla Juve: occasione a zero ma non è da escludere questo scenario anche! Occhio però ad un nuovo ostacolo…La situazione aggiornata

