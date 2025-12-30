Semifinali e finali Slam Masters1000 in chiaro nel 2026? C’è una postilla nella legge | broadcaster non obbligati

Nel 2026, le semifinali e le finali di Slam e Masters 1000 potrebbero essere trasmesse in chiaro, grazie a una modifica normativa. Tuttavia, una postilla nella legge specifica che i broadcaster non sono obbligati a trasmettere questi eventi, lasciando spazio a interpretazioni e scelte da parte delle emittenti. La crescente popolarità di Jannik Sinner ha contribuito ad ampliare l’elenco delle manifestazioni di rilevanza nazionale inserite nella lista AGCOM.

L’ effetto Sinner, che ha reso nazionalpopolare anche il tennis, ha portato all’inserimento di alcuni eventi nella lista delle manifestazioni che dovranno essere trasmesse in chiaro per legge: l’elenco dell’AGCOM, che comprende gli eventi di rilevanza nazionale, si amplia ulteriormente. Fino a questa stagione, per quanto concerne il tennis, l’elenco di eventi da trasmettere in chiaro comprendeva, in caso di presenza di atleti italiani, la semifinale e la finale della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali d’Italia. A questi eventi ora vengono affiancati anche semifinale e finale della United Cup, dei 4 tornei del Grand Slam, dei tornei di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, delle ATP Finals e delle WTA Finals: il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, però, entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Semifinali e finali Slam/Masters1000 in chiaro nel 2026? C’è una postilla nella legge: broadcaster non obbligati Leggi anche: Sorteggi playoff Mondiali 2026, non solo l’Italia: ecco tutti gli abbinamenti per semifinali e finali. Calendario completo con i percorsi in vista di marzo Leggi anche: Le finali di tennis degli italiani si vedranno gratis in chiaro: cosa prevede la nuova legge e perché l’obbligo non scatta subito Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il tennis non è mai stato così ricco (e ingiusto?): Alcaraz Paperone, Sinner beffato, Musetti nei Top 5; La strana sensazione del numero 3, Sacha Zverev; Calendario Atp 2026: le date di tutti i tornei dall'Australian Open alle Finals; Sinner quando gioca? Dal One Point Slam agli Australian Open, ecco quando torna in campo e quando può tornare n.1 del ranking. Semifinali e finali Slam/Masters1000 in chiaro nel 2026? C’è una postilla nella legge: broadcaster non obbligati - L'effetto Sinner, che ha reso nazionalpopolare anche il tennis, ha portato all'inserimento di alcuni eventi nella lista delle manifestazioni che dovranno ... oasport.it

Le finali di Sinner e degli azzurri in tv in chiaro. Lo dice la Gazzetta Ufficiale - Le semifinali e finali di tornei internazionali con Sinner e gli altri azzurri saranno trasmesse gratis in chiaro. primaonline.it

Sinner-Atmane, semifinale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Netta vittoria del numero uno al mondo, capace di liquidare il canadese Felix Auger- corrieredellosport.it

! Arriva ad Ancona la : le semifinali e le finali delle migliori squadre italiane, maschili e femminili. - facebook.com facebook

Volley, si accende la Viander Cup 2025: semifinali e finali a Santa Maria degli Angeli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.