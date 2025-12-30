Semaforo verde al bilancio di previsione il sindaco Zattini | Siamo una mosca bianca non abbiamo aumentato le tasse

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, con il sindaco Zattini che sottolinea come il Comune abbia mantenuto stabile la pressione fiscale, senza aumentare le tasse. Dopo un dibattito di quasi quattro ore, il documento è stato approvato con 18 voti favorevoli e 7 contrari, garantendo così continuità e stabilità per i prossimi anni.

"Sarà un bilancio che ci accompagnerà nel 2026 in sicurezza e tranquillità”. Così il sindaco Gian Luca Zattini, intervenendo in consiglio comunale riunitosi per il semaforo verde al bilancio di previsioni, avvenuto dopo quasi quattro ore di dibattito con 18 voti favorevoli e 7 contrari. Al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Semaforo verde al bilancio di previsione, il sindaco Zattini: "Siamo una mosca bianca, non abbiamo aumentato le tasse" Leggi anche: Variazione bilancio di previsione e debiti fuori bilancio: disco verde del Consiglio comunale Leggi anche: Provincia, semaforo verde per il bilancio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sassari, semaforo verde per il bilancio di previsione -; Provincia di Taranto, primo via libera al bilancio di previsione; Sasso Marconi: semaforo verde al Bilancio 2026; San Giorgio, approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028. Provincia di Taranto, primo via libera al bilancio di previsione - Dopo l’adozione da parte del Consiglio provinciale, verrà formalmente approvato lunedì dall’assemblea dei sindaci. lagazzettadelmezzogiorno.it

Sasso Marconi: semaforo verde al Bilancio 2026 - Nella seduta di ieri, 23 dicembre, il Consiglio comunale di Sasso Marconi ha approvato il Bilancio di previsione 2026. renonews.it

Provincia, approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 - Il via libera al Bilancio è stato preceduto dall’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026- leccesette.it

SEMAFORO VERDE | Approvato il Bilancio di previsione a Cosenza con 22 voti. Decisivo il dialogo tra sindaco e segretario Pd. - facebook.com facebook

#aria #pm10 Semaforo del protocollo antismog: da domani torna livello verde su tutte le zone del Piemonte webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.