sei giorni di show comici allo stignani

Dal 6 all’11 gennaio, lo Stignani ospita sei giorni di spettacoli comici e musicali, tra cui il musical Tootsie con Paolo Conticini, protagonista di una nuova interpretazione del celebre ruolo di Dustin Hoffman. Un’occasione per iniziare l’anno con momenti di intrattenimento e divertimento, nel rispetto delle tradizioni teatrali della città.

Inizio d’anno all’insegna della musica e della comicità: da martedì 6 a domenica 11 gennaio il teatro comunale Ebe Stignani ospiterà il musical Tootsie, con Paolo Conticini nel ruolo che fu di Dustin Hoffman. Una storia brillante e attuale, che unisce comicità, musica e riflessioni profonde su identità, amore e rapporto tra i sessi. Lo spettacolo racconta le vicende di Michael Dorsey, attore disoccupato che, per realizzare il sogno di lavorare a Broadway, si traveste da donna e si presenta al provino per un musical su Giulietta e Romeo con il nome di Dorothy Michaels. Il suo successo travestito lo porta rapidamente alla celebrità, ma anche a confrontarsi con le difficoltà di mantenere quell’immagine e con la complessità dei rapporti personali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

