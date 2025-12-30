Segreti di famiglia 3 replica puntata 30 dicembre in streaming | Video Mediaset
Oggi, 30 dicembre, torna in streaming su Video Mediaset la replica di
Nuovo appuntamento oggi – martedì 30 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Mercan non riesce ancora a chiamare Ceylin “mamma”. Osman si reca dal notaio per vendere la villa di famiglia e Aylin lo scopre solo quando i due nuovi proprietari si presentano davanti all’ingresso della loro abitazione. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 32 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
"SEGRETI DI FAMIGLIA" è una bellissima emozionante SERIE TV Turca che sta appassionando ed emozionanando milioni di FAN in tutto il Mondo La prima stagione è stata meravigliosa, la seconda stagione è stata ancora più meravigliosa e la terza stag - facebook.com facebook
