Secondo Forbes Beyoncé è ufficialmente una miliardaria

Secondo un rapporto di Forbes del 29 dicembre, Beyoncé è ufficialmente diventata una miliardaria. Con questa conquista, la cantante si distingue come la quinta musicista a raggiungere tale livello di ricchezza, aggiungendo una nuova tacca al suo già notevole successo nel mondo dello spettacolo e degli affari. Questa notizia sottolinea l’importanza del suo percorso professionale e imprenditoriale, consolidando il suo ruolo come figura di rilievo nel panorama musicale e non solo.

Queen Bey ha ora una “ B ” accanto al suo patrimonio netto. Secondo un rapporto di Forbes di lunedì 29 dicembre, Beyoncé ha ufficialmente raggiunto lo status di “billionaire”, ovvero di miliardaria, diventando la quinta musicista a raggiungere questo traguardo, come riportano le stime della rivista. Secondo il giornale, la trentacinque volte vincitrice di Grammy ha superato il traguardo delle diefi cifre nel 2025, al termine di uno dei tour con gli incassi più alti dell’anno. Cowboy Carter ha infatti fatto guadagnare alla cantante 407,6 milioni di dollari, con 1,6 milioni di biglietti venduti quest’estate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Secondo Forbes, Beyoncé è ufficialmente una miliardaria Leggi anche: Beyoncé è ufficialmente miliardaria secondo la rivista Forbes: è la quinta musicista della storia a riuscirci Leggi anche: James Cameron è ufficialmente miliardario secondo Forbes Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Beyoncé è appena diventata miliardaria e i fan sono scioccati Secondo 'Forbes', la star di 'Cowboy Carter' è diventata la quinta musicista a superare la soglia del miliardo di dollari, affiancandosi al marito Jay-z. Si unisce così al club di Taylor Swift, Rihanna e Bruce Springsteen - facebook.com facebook Beyoncé è ufficialmente miliardaria: secondo Forbes, la star di 'Cowboy Carter' è diventata la quinta musicista a superare la soglia del miliardo di dollari x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.