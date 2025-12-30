Sea Trace prima piattaforma blockchain per tracciare rifiuti marini

Sea Trace è la prima piattaforma blockchain dedicata alla tracciabilità dei rifiuti marini accidentalmente pescati. Partendo da Termoli, in provincia di Campobasso, questa iniziativa mira a migliorare la gestione e la trasparenza delle operazioni di recupero dei rifiuti in mare, favorendo un approccio più responsabile e sostenibile. La tecnologia blockchain garantisce l’affidabilità dei dati e la trasparenza lungo tutta la filiera.

Parte da Termoli, in provincia di Campobasso, la sperimentazione di Sea Trace, la prima piattaforma digitale basata su tecnologia blockchain per la tracciabilità dei rifiuti marini accidentalmente pescati. Il Comune adriatico è il primo in Italia ad adottare ufficial­mente il sistema, grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Innovation SEA, The Nest Company e RES – Recupero Etico Sostenibile la cui attività chiude il ciclo di economia circolare con l'impiego della plastica per recupero. Questa mattina è stato sottoscritto il protocollo fra i partner del progetto.

