Sea Trace prima piattaforma blockchain per tracciare rifiuti marini

Sea Trace è la prima piattaforma blockchain dedicata alla tracciabilità dei rifiuti marini accidentalmente pescati. Partendo da Termoli, in provincia di Campobasso, questa iniziativa mira a migliorare la gestione e la trasparenza delle operazioni di recupero dei rifiuti in mare, favorendo un approccio più responsabile e sostenibile. La tecnologia blockchain garantisce l’affidabilità dei dati e la trasparenza lungo tutta la filiera.

Parte da Termoli, in provincia di Campobasso, la sperimentazione di  Sea Trace, la prima piattaforma digitale  basata su  tecnologia blockchain  per la  tracciabilità dei rifiuti marini accidentalmente pescati.  Il Comune adriatico è il primo in Italia ad adottare ufficial­mente il sistema, grazie a un  protocollo d’intesa sottoscritto con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Innovation SEA, The Nest Company e RES – Recupero Etico Sostenibile la cui attività chiude il  ciclo di economia circolare  con l’impiego della plastica per recupero. Questa mattina è stato sottoscritto il protocollo fra i partner del progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

