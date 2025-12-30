Se la casa è un’emergenza | Pochi alloggi a disposizione In difficoltà 2000 famiglie

L’emergenza abitativa a Spezia coinvolge circa 2000 famiglie che si trovano senza una soluzione stabile, in un contesto di poche case disponibili e molte abitazioni vuote. Questa situazione evidenzia la difficoltà di accesso a un alloggio dignitoso e sottolinea l’urgenza di interventi concreti per garantire un diritto fondamentale a tutti i cittadini.

L’emergenza-casa a Spezia è una realtà fatta di centinaia di abitazioni vuote e migliaia di famiglie senza un tetto sicuro. A segnalare la situazione è Franco Bravo, segretario regionale del Sunia, il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari per supportare i diritti legati alla casa. I dati raccolti dal Sunia testimoniano come il territorio spezzino durante il 2024 sia stato segnato da numeri che gridano emergenza: sono 500 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti e da riadattare, che potrebbero essere immediatamente destinati a famiglie in difficoltà, e 1700 gli appartamenti privati vuoti, mentre cresce la domanda di case a canoni sostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

