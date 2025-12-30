Se Emily sta a Carrie | le scene gemelle di Emily in Paris e Sex and The City

Emily Cooper di Emily in Paris e Carrie Bradshaw di Sex and The City condividono un elemento distintivo: entrambi i personaggi sono stati vestiti dalla stessa costumista, Patricia Field. Le loro scene gemelle offrono uno sguardo interessante sull’evoluzione dello stile televisivo e sul ruolo della moda come espressione di identità e personalità. Un confronto che rivela come due icone possano essere legate da un filo comune, tra passato e presente della cultura pop.

C'è qualcosa che accomuna Emily Cooper, la pubblicitaria di Emily in Paris, e Carrie Bradshaw, indimenticabile protagonista di Sex and the City: i look sfoggiati nelle serie, che d'altro canto sono firmati da una costumista comune, Patricia Field. In Emily in Paris Field ha collaborato con Marylin Fitoussi, che si è occupata degli outfit di tutti i protagonisti, ma la "mano" e la visione della leggendaria costumista (e anche quella del creatore Darren Star) emergono in alcuni omaggi. Emily Cooper rende omaggio a Carrie Bradshaw. Primo tra tutti, quello di una scena della quinta stagione di Emily in Paris, da poco uscita, in cui Emily si sporge dal balcone di un palazzo di Parigi per ammirare la vista della Torre Eiffel: anche Carrie Bradshaw, nell'ultima stagione di Sex and the City, si è ritrovata nella stessa situazione, gioendo e battendo le mani mente Emily ne approfitta per fare una foto con l'onnipresente smartphone.

