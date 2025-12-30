Scuola di Villanova Struttura quasi pronta Ospiterà 75 bambini

Sono quasi completati i lavori per la nuova scuola dell'infanzia di Villanova, un edificio di circa 850 metri quadrati che ospiterà tre classi e 75 bambini. La struttura, gestita dalla fondazione Cresci@mo, rappresenta un importante intervento per il potenziamento dei servizi educativi nel territorio. L’apertura è prevista a breve, per offrire un ambiente adeguato alle esigenze dei più piccoli e alle loro famiglie.

Sono quasi ultimati i lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Villanova: l'edificio, che ricopre una superficie di circa 850 metri quadrati, ospiterà tre classi per complessivi 75 posti e sarà gestito dalla fondazione Cresci@mo. La struttura andrà a sostituire la vecchia scuola dell'infanzia San Pancrazio, già in gestione alla fondazione. L'intervento, del valore complessivo di 3 milioni 100 mila euro, è stato finanziato con Fondi Pnrr nell'ambito del programma Next Generation Modena: 2 milioni 400 mila euro per progetti finanziati direttamente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 240 mila euro dal Fondo opere indifferibili e 460 mila euro da risorse confluite in avanzo vincolato del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola di Villanova. Struttura quasi pronta. Ospiterà 75 bambini

EDILIZIA SCOLASTICA: QUASI PRONTA LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA; Quasi concluso l'intervento della nuova scuola dell'infanzia a Villanova. EDILIZIA SCOLASTICA: QUASI PRONTA LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA - Nel video l'intervista a: – Andrea Garzelli, Responsabile Edilizia Scolastica e Sportiva dei Lavori Pubblici – Cinzia Cornia, Presidente Fondazione Cresciamo Ospiterà tre sezioni per 75 bambini la nuo ... tvqui.it

Quasi concluso l’intervento della nuova scuola dell’infanzia a Villanova - Spazi ampi e accoglienti, con pareti mobili che consentono al bisogno l’interazione tra sezioni attraverso l’estesa zona comune. sassuolo2000.it

Sono quasi conclusi i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia a Villanova: il nuovo edificio scolastico, di ispirazione montessoriana, ospiterà tre sezioni per complessivi 75 posti e sarà gestito dalla Fondazione Cresci@mo. Ha spazi ampi e acco - facebook.com facebook

