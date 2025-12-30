Scuola Alberto Sordi occupata a Torrevecchia | 150 persone nel plesso chiuso da anni

Da ieri, 29 dicembre, la scuola Alberto Sordi a Torrevecchia è stata occupata da circa 150 persone, trasformando il plesso scolastico in un'abitazione temporanea. La struttura, chiusa da anni, ora ospita cittadini che cercano una soluzione abitativa. L’occupazione solleva questioni di natura sociale e amministrativa, evidenziando la necessità di un confronto tra le istituzioni e le realtà coinvolte.

Da ieri, 29 dicembre, la scuola Alberto Sordi nel quartiere Torrevecchia è stata occupata da circa 150 persone a scopo abitativo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

