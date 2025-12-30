Scritte in strada? Sì alla critica no all’inciviltà

Una scritta comparsa all’ex Parco dei Pini invita alla riflessione sul rispetto degli spazi pubblici. La frase, ispirata a una citazione latina, esprime un giudizio severo su lavori o interventi realizzati in modo approssimativo. È un esempio di come le scritte sui muri possano comunicare messaggi di critica e disapprovazione, mantenendo un tono sobrio e diretto, senza cadere in estremismi o insulti.

Una scritta in vernice comparsa all’ex Parco dei Pini, una citazione latina usata per esprimere un " giudizio volgare, per indicare un lavoro fatto male". A segnalarlo è Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale civica della Lista Boggi Sindaco. È accaduto nei giorni scorsi: la frase "Ad mentula canis" è apparsa sul tratto di strada che conduce all’interno del parterre dell’ex Parco dei Pini, dal lato della caffetteria Drupa. "Un gesto che nulla ha a che vedere con la partecipazione civica o con il diritto di critica e che rappresenta invece un atto di inciviltà ai danni di un bene pubblico", spiega Mazzarri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Scritte in strada? Sì alla critica, no all’inciviltà" Leggi anche: Abbandono di vestiti davanti alla Caritas: non è solidarietà, è inciviltà Leggi anche: Presentazione del libro 'Scritte sui muri, scritte da duri' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nel mondo biker esistono regole non scritte, tradizioni che si tramandano strada dopo strada. La Guardian Bell è una di queste: non si compra per sé, si riceve in dono. Un simbolo di protezione e di legame, da appendere alla moto e portare con sé in og - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.