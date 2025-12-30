Scossone in consiglio comunale | Diana si dichiara indipendente
Il Consiglio comunale di Casapesenna si trova in una fase di cambiamento, con l’uscita ufficiale di Gianluigi Diana dal gruppo di maggioranza. Il consigliere ha annunciato di voler continuare il mandato come indipendente, segnando una nuova dinamica all’interno dell’assemblea. Questa decisione potrebbe influenzare gli equilibri politici locali, aprendo nuove prospettive per l’attività amministrativa del comune.
Si apre una nuova fase politica all’interno del Consiglio comunale di Casapesenna. Il consigliere comunale Gianluigi Diana ha infatti ufficializzato la propria uscita dal principale gruppo di maggioranza, comunicando la decisione di proseguire il mandato amministrativo come consigliere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
