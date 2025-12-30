Scoppia un incendio in casa e rimane ustionato l' occupante

Un incendio divampato in un appartamento di viale Fiume Savio ha causato ustioni a un occupante presente al momento. I vicini hanno notato il fumo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi, attivando l'intervento dei vigili del fuoco. Le autorità sono sul posto per valutare la situazione e prestare assistenza.

Si trovava all'interno di un appartamento in viale Fiume Savio quando è scoppiato un incendio.Il fumo è stato avvistato dai vicini che hanno allertato il 115. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che ha spento il rogo e ha provveduto a mettere in sicurezza.

