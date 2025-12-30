scoperta rara alterazione del potassio

Il laboratorio analisi della Fondazione Irccs San Gerardo ha rilevato un raro caso di pseudoiperkaliemia familiare, un’alterazione del potassio poco comune. Questa condizione, spesso confundibile con altre problematiche, richiede un’attenzione particolare nella diagnosi. La scoperta evidenzia l’importanza di approfondimenti clinici accurati per un corretto inquadramento e gestione del paziente.

Il laboratorio analisi della Fondazione Irccs San Gerardo ha identificato un raro caso di “ Pseudoiperkaliemia familiare ”. Si tratta una condizione genetica poco conosciuta che può far sembrare pericolosamente alto il livello di potassio nel sangue, anche quando il paziente non ha problemi. Il potassio è una sostanza fondamentale per il funzionamento di cuore e muscoli. Valori troppo elevati possono essere rischiosi, ma in questa particolare condizione l’aumento è solo “apparente” e dipende da come il campione di sangue viene conservato prima dell’analisi. Se non riconosciuta, questa situazione può portare a diagnosi errate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

