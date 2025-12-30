Scontro mortale su via Circondaria Ci fu una lite prima dell’incidente Identificato il secondo motociclista

Nella giornata del 30 dicembre 2025, via Circondaria a Firenze è stata teatro di un grave incidente stradale, risultato in un decesso. Prima dello scontro, si era verificata una lite tra due motociclisti. Grazie alle registrazioni di telecamere private, è stato possibile identificare il secondo motociclista coinvolto, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause e le dinamiche dell’incidente.

Firenze, 30 dicembre 2025 – La targa del suo motorino è stata catturata dalle videocamere private presenti nella zona. Nelle immagini registrate la sera del 5 dicembre scorso si vedono due scooter venire a contatto in via Circondaria, e subito dopo uno di essi schiantarsi frontalmente con un auto che procedeva nel senso opposto. In quell’incidente perderà la vita Daniele Capraro, 58enne fiorentino. Dell’altro scooterista, che proseguì la sua corsa senza prestare soccorso, si perderà le tracce. Fino a qualche giorno fa. Gli agenti della municipale, grazie a numeri e lettere della targa, sono infatti riusciti a risalire alla sua identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro mortale su via Circondaria. Ci fu una lite prima dell’incidente. Identificato il secondo motociclista Leggi anche: Firenze, morto con lo scooter in via Circondaria: indagini su lite prima dello scontro. Si cerca un uomo Leggi anche: L’incidente di via Circondaria, ipotesi choc prima del mortale: “Fatto cadere dopo un diverbio” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scontro mortale su via Circondaria. Ci fu una lite prima dell’incidente. Identificato il secondo motociclista; Firenze, incidente in via Mannelli: perde la vita un giovane in moto. Scontro a Roma, un morto. Arrestato 26enne a Reggio Calabria - Nell'incidente avvenuto lo scorso 9 dicembre nella zona di Porta Portese aveva perso la vita un 67enne che consegnava il pane. msn.com

Scontro mortale a Roma, al vaglio video per chiarire dinamica - Al vaglio le immagini delle telecamere ad ampio raggio per fare piena luce sull'incidente mortale di ieri sera su via Cristoforo Colombo a Roma e ricostruire anche gli istanti precedenti all'impatto. ansa.it

Ennesimo incidente mortale sulla statale 106 a Belcastro, scontro tra un furgone e due auto https://gazzettadelsud.it/p=2149696 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.