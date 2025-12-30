Scontro con un cinghiale sulla Telesina | paura per un automobilista

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada statale Telesina a Gioia Sannitica, un automobilista ha avuto un incidente autonomo dopo aver investito un cinghiale che attraversava la carreggiata. L'episodio ha causato momenti di paura e preoccupazione, evidenziando i rischi legati alla presenza di animali selvatici lungo le strade. La situazione è sotto controllo, e non si registrano feriti gravi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale Telesina, nel territorio di Gioia Sannitica, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente autonomo dopo aver investito un cinghiale che attraversava la carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, l'animale selvatico è comparso improvvisamente sulla strada e il conducente non ha avuto il tempo di evitare l'impatto, finendo per colpire il cinghiale in pieno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Gregorio Matese per i rilievi del caso. L'incidente ha causato rallentamenti sulla Telesina.

