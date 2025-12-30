Scontro all' incrocio ferito un giovane scooterista in via Sassi

Giovedì pomeriggio, poco prima delle 17.30, si è verificato un incidente in via Sassi, coinvolgendo un giovane scooterista. L’uomo è rimasto ferito nello scontro all’incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Poco prima delle ore 17.30 di giovedì si è verificato un incidente stradale che ha visto rimanere ferito un giovane scooterista. È accaduto accanto alla Città dei Ragazzi, all'incrocio tra via Sassi e via Tamburini.Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una donna al volante di una Ford.

