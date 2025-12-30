Scontro al semaforo dello Stradone Farnese due donne all' ospedale

Da ilpiacenza.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono state trasportate in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra Stradone Farnese e via Giordani. Fortunatamente, le condizioni di entrambe non sono gravi. L’incidente, verificatosi durante un passaggio al semaforo, ha richiesto l’intervento delle autorità per chiarire le dinamiche e garantire la sicurezza dell’area.

Due donne sono finte all'ospedale (fortunatamente nulla di grave per loro) a causa di un incidente stradale avvenuto all'incrocio regolato da semaforo tra stradone Farnese e via Giordani. Una Bmw stava procedendo verso piazzale Libertà mentre un suv Volvo procedeva nella direzione opposta: per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Investito mentre attraversa lo Stradone Farnese sulle strisce

Leggi anche: Scontro tra due auto: quattro feriti, tra cui un bambino di 5 anni… Il terribile scontro lungo lo stradone ASI a Ceccano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.