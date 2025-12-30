Scontro al semaforo dello Stradone Farnese due donne all' ospedale
Due donne sono state trasportate in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra Stradone Farnese e via Giordani. Fortunatamente, le condizioni di entrambe non sono gravi. L’incidente, verificatosi durante un passaggio al semaforo, ha richiesto l’intervento delle autorità per chiarire le dinamiche e garantire la sicurezza dell’area.
Due donne sono finte all'ospedale (fortunatamente nulla di grave per loro) a causa di un incidente stradale avvenuto all'incrocio regolato da semaforo tra stradone Farnese e via Giordani. Una Bmw stava procedendo verso piazzale Libertà mentre un suv Volvo procedeva nella direzione opposta: per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Investito mentre attraversa lo Stradone Farnese sulle strisce
Leggi anche: Scontro tra due auto: quattro feriti, tra cui un bambino di 5 anni… Il terribile scontro lungo lo stradone ASI a Ceccano
Antennatre. . PREGANZIOL | SCONTRO SUL TERRAGLIO, VIVI PER MIRACOLO. NUOVA STRETTA SULLA VELOCITA’ Scontro nella notte sul Terraglio, vivi per miracolo passeggeri e conducenti. L’alta velocità al vaglio dei carabinieri. Sullo sfondo i nuovi li - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.