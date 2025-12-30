Scontro al semaforo dello Stradone Farnese due donne all' ospedale

Due donne sono state trasportate in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra Stradone Farnese e via Giordani. Fortunatamente, le condizioni di entrambe non sono gravi. L’incidente, verificatosi durante un passaggio al semaforo, ha richiesto l’intervento delle autorità per chiarire le dinamiche e garantire la sicurezza dell’area.

