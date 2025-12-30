Sconcertati dalle parole di Bocchi che attacca la spesa sanitaria per cittadini stranieri

Le recenti dichiarazioni del consigliere regionale Priamo Bocchi, che critica la spesa sanitaria dedicata ai cittadini stranieri extra-UE, hanno suscitato molte reazioni. In una nota di Rifondazione Comunista di Parma si esprime sorpresa per le sue affermazioni, evidenziando l’importanza di affrontare il tema con dati e rispetto, evitando semplificazioni che rischiano di alimentare incomprensioni e divisioni.

COMUNICATO STAMPA RSU GRAN TEATRO LA FENICE - VENEZIA Venezia, 10 Dicembre 2025 RISPOSTA ALLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE BRUGNARO Le parole del Sindaco Brugnaro ci lasciano sconcertati. Nel tentativo di difendere la nomina - facebook.com facebook

