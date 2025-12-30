Sconcertati dalle parole di Bocchi che attacca la spesa sanitaria per cittadini stranieri
Le recenti dichiarazioni del consigliere regionale Priamo Bocchi, che critica la spesa sanitaria dedicata ai cittadini stranieri extra-UE, hanno suscitato molte reazioni. In una nota di Rifondazione Comunista di Parma si esprime sorpresa per le sue affermazioni, evidenziando l’importanza di affrontare il tema con dati e rispetto, evitando semplificazioni che rischiano di alimentare incomprensioni e divisioni.
"Le dichiarazioni del consigliere regionale Priamo Bocchi (Fratelli d'Italia), che attacca la spesa sanitaria destinata ai cittadini stranieri extra-UE, ci lasciano sconcertati" si legge in una nota di Rifondazione Comunista di Parma. "Parlare di "milioni spesi per curare gli stranieri" come se.
