Sconcertati dalle parole di Bocchi che attacca la spesa sanitaria per cittadini stranieri

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti dichiarazioni del consigliere regionale Priamo Bocchi, che critica la spesa sanitaria dedicata ai cittadini stranieri extra-UE, hanno suscitato molte reazioni. In una nota di Rifondazione Comunista di Parma si esprime sorpresa per le sue affermazioni, evidenziando l’importanza di affrontare il tema con dati e rispetto, evitando semplificazioni che rischiano di alimentare incomprensioni e divisioni.

“Le dichiarazioni del consigliere regionale Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia), che attacca la spesa sanitaria destinata ai cittadini stranieri extra-UE, ci lasciano sconcertati” si legge in una nota di Rifondazione Comunista di Parma. "Parlare di “milioni spesi per curare gli stranieri” come se. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

sconcertati dalle parole di bocchi che attacca la spesa sanitaria per cittadini stranieri

© Parmatoday.it - "Sconcertati dalle parole di Bocchi, che attacca la spesa sanitaria per cittadini stranieri"

Leggi anche: "Più armi e meno salute, non è vero che la spesa sanitaria aumenta"

Leggi anche: Permesso di soggiorno, la cyber truffa che colpisce i cittadini stranieri che ne fanno richiesta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

sconcertati parole bocchi attacca"Sconcertati dalle parole di Bocchi, che attacca la spesa sanitaria per cittadini stranieri" - Rifondazione Comunista: "Parlare di “milioni spesi per curare gli stranieri” come se fosse uno scandalo, mentre si ignorano le vere cause del malessere della sanità pubblica, è un’operazione pericolos ... parmatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.