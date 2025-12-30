Dopo giorni di ricerca, il corpo di un’atleta scomparsa il 21 dicembre è stato rinvenuto sulla spiaggia. Le prime analisi suggeriscono un’ipotesi di aggressione da parte di uno squalo. La notizia riaccende l’attenzione sulla sicurezza in mare e sulle possibili minacce legate alla fauna marina. Indagini e approfondimenti sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Dal 21 dicembre si erano perse le sue tracce: i resti del corpo dell’atleta ritrovati in spiaggia ed emerge l’ipotesi dell’aggressione di uno squalo. I pompieri hanno trovato il corpo di un’atleta su una spiaggia, diversi giorni dopo la sua scomparsa nel nulla: la donna faceva parte di un gruppo di oltre una dozzina di nuotatori, tutti esperti e amanti di triathlon a vari livelli, che si stavano allenando e si sono immersi in mare. Lei non è più tornava a riva e immediatamente si sono attivate le ricerche, che per giorni non hanno sortito alcun effetto, fino a quanto avvenuto nelle scorse ore. (Canva) – CityRumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Scomparsa da giorni, il corpo riappare in spiaggia: “Divorata da uno squalo”

Leggi anche: Trovato il corpo della triatleta scomparsa in California: Erica Fox uccisa da uno squalo

Leggi anche: La triatleta Erica Fox attaccata e uccisa da uno squalo. I resti del corpo ritrovati su una spiaggia in California

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sedicenne scomparso dopo una cena con gli amici: trovato morto in un canale.

Tragedia in mare: nuotatrice dispersa ritrovata dopo 6 giorni. Si ipotizza l’attacco di uno squalo - Il corpo senza vita della 55enne è stato ritrovato sabato scorso su una spiaggia nella Contea di Santa Cruz ... dire.it