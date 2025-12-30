Scomparsa da giorni il corpo riappare in spiaggia | Divorata da uno squalo
Dopo giorni di ricerca, il corpo di un’atleta scomparsa il 21 dicembre è stato rinvenuto sulla spiaggia. Le prime analisi suggeriscono un’ipotesi di aggressione da parte di uno squalo. La notizia riaccende l’attenzione sulla sicurezza in mare e sulle possibili minacce legate alla fauna marina. Indagini e approfondimenti sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.
Dal 21 dicembre si erano perse le sue tracce: i resti del corpo dell’atleta ritrovati in spiaggia ed emerge l’ipotesi dell’aggressione di uno squalo. I pompieri hanno trovato il corpo di un’atleta su una spiaggia, diversi giorni dopo la sua scomparsa nel nulla: la donna faceva parte di un gruppo di oltre una dozzina di nuotatori, tutti esperti e amanti di triathlon a vari livelli, che si stavano allenando e si sono immersi in mare. Lei non è più tornava a riva e immediatamente si sono attivate le ricerche, che per giorni non hanno sortito alcun effetto, fino a quanto avvenuto nelle scorse ore. (Canva) – CityRumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: Trovato il corpo della triatleta scomparsa in California: Erica Fox uccisa da uno squalo
Leggi anche: La triatleta Erica Fox attaccata e uccisa da uno squalo. I resti del corpo ritrovati su una spiaggia in California
Sedicenne scomparso dopo una cena con gli amici: trovato morto in un canale.
Tragedia in mare: nuotatrice dispersa ritrovata dopo 6 giorni. Si ipotizza l’attacco di uno squalo - Il corpo senza vita della 55enne è stato ritrovato sabato scorso su una spiaggia nella Contea di Santa Cruz ... dire.it
Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino - Sofia Napolitano, la studentessa di 20 anni di Torino di cui non si avevano notizie da due giorni, è riapparsa con un video diffuso sui social. tg24.sky.it
Sofia Napolitano, la 20enne scomparsa riappare sui social: “Sto bene, sono tranquilla” - Sofia Napolitano, studentessa torinese di 20 anni, era stata dichiarata scomparsa dalla madre dopo due giorni senza notizie. blitzquotidiano.it
PIPPO RESCIFINA CI HA LASCIATI La scomparsa improvvisa di Pippo, nessuno tra noi lo ha mai chiamato Giuseppe, ci ha lasciati senza parole e costernati, anche considerando che pochi giorni fa erano stati scambiati gli usuali saluti natalizi. Qui di seguito, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.