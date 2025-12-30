Scivola con l’auto tra le acque del Montone | il conducente riesce a uscire prima dell' affondamento
Un'auto è finita nel fiume Montone, ma il conducente è riuscito a uscire in tempo prima che il veicolo affondasse. L’incidente si è verificato lungo la strada che costeggia il fiume, causando un rapido intervento di soccorso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito grazie alla tempestiva uscita dall’abitacolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di recupero sono in corso.
E' finito con l'acqua nel fiume che costeggia la strada, ma fortunatamente è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che la macchina sprofondasse tra le acque del Montone. L'incidente, che poteva avere conseguenze drammatiche, si è verificato nella tarda serata di lunedì, al confine tra il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Scivola nel fosso per l'asfalto bagnato e non riesce a uscire dall'auto
