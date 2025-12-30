Sciame sismico nell' Aretino | numerose scosse avvertite dalla popolazione

Nelle ultime ore, l’Aretino è stato interessato da uno sciame sismico, con diverse scosse di lieve entità avvertite nella Valtiberina. Le aree più colpite sono i comuni di Sansepolcro e Anghiari, dove la popolazione ha percepito alcune vibrazioni. L’evento sismico è ancora in corso e le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza dei cittadini.

Uno sciame sismico ha interessato l'Aretino nelle ultime ore. A tremare è stata la Valtiberina, con una serie di piccole scosse che hanno avuto epicentro nel territorio comunale di Sansepolcro e di Anghiari.Numerosi gli eventi registrati dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e.

Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana - Nella notte fra giovedì e venerdì, anche il territorio d’Alto Savio è stato più ... ilrestodelcarlino.it

Sciame sismico in Valtiberina, oltre 50 scosse di terremoto in pochi giorni - facebook.com facebook

Un piccolo sciame sismico è in corso dal 26 dicembre a nord-est di #Anghiari ( #Arezzo), al confine tra Toscana e Umbria. In appena tre giorni sono stati localizzati 49 terremoti, il più forte dei quali di M 2.6, lievemente avvertito tra Anghiari, Sansepolcro e Sa x.com

