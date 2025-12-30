Negli ultimi giorni, la Valtiberina ha registrato oltre 50 scosse sismiche, iniziando venerdì 26 dicembre. Secondo gli esperti, si tratta di un'attività sismica normale e non indica rischi immediati. La sequenza ha interessato la regione nel periodo delle festività, senza causare danni significativi o situazioni di emergenza. Rimane importante monitorare la situazione e seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

di Claudio Roselli Le festività hanno portato anche uno sciame sismico in Valtiberina. Dalle 17.56 di venerdì 26, giorno di Santo Stefano, alle 15.30 di ieri sono state oltre 50 le scosse di terremoto registrate dagli strumenti dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro nei territori comunali di Anghiari e. Soltanto quattro, però, hanno avuto una magnitudo superiore o pari a 2.0: la prima alle 11.53 di domenica 28 (2.2), poi le altre tre tutte ieri, due delle quali di prima mattina (alle 3.29 e alle 3.45, con magnitudo rispettivamente di 2.0 e 2.6 ed epicentri nelle vicinanze di Anghiari e ) e l’ultima alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciame sismico in Valtiberina. Oltre 50 scosse in pochi giorni. Gli esperti: "Normale attività"

Leggi anche: Terremoto a Napoli, nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: oltre 20 scosse dall'alba

Leggi anche: Sciame sismico nei Campi Flegrei: oltre 15 scosse da mezzanotte avvertite in tutta l’area

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sciame sismico in corso in Valtiberina; Sciame sismico in Valtiberina. Oltre 50 scosse in pochi giorni. Gli esperti: Normale attività; Terremoto, sciame sismico nell'Aretino. Decine di scosse di lieve entità, la più forte di magnitudo 2.6; Terremoto, altra scossa di magnitudo 2.3. Lo sciame sismico continua.

Sciame sismico nei Campi Flegrei: oltre 15 scosse da mezzanotte avvertite in tutta l’area - Oltre 15 scosse di terremoto si sono registrate questa notte ai Campi Flegrei, nell'area occidentale di Napoli. fanpage.it

Nuovo sciame sismico oggi ai Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 4. Da ieri oltre 100 scosse - Una serie di scosse è stata registrata a partire da mezzanotte, la più forte, di magnitudo 4. quotidiano.net

Nuovo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, oltre 100 scosse - Est di Pozzuoli fa parte di un nuovo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. ansa.it

Un piccolo sciame sismico è in corso dal 26 dicembre a nord-est di #Anghiari ( #Arezzo), al confine tra Toscana e Umbria. In appena tre giorni sono stati localizzati 49 terremoti, il più forte dei quali di M 2.6, lievemente avvertito tra Anghiari, Sansepolcro e Sa x.com

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: nuove scosse registrate, cresce la vigilanza https://www.rtalive.it/2025/12/sciame-sismico-corso-ai-campi-flegrei-nuove-scosse-registrate-cresce-la-vigilanza/169425/ #rtalive #rtalive_webtv #campiflegrei #RegioneCa - facebook.com facebook