Sciacca saluta il nuovo anno | Notte dance in piazza Scandaliato e gran concerto in teatro

Sciacca accoglie il nuovo anno con eventi dedicati alla musica e alla socialità. In piazza Scandaliato si svolgerà una notte dance, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per cittadini e visitatori. Inoltre, in teatro si terrà un grande concerto per festeggiare la fine dell’anno. Questi appuntamenti rappresentano un’opportunità per vivere la città in modo autentico e condividere momenti di svago in un’atmosfera tranquilla e partecipata.

Per la notte di San Silvestro la città di Sciacca ospiterà un veglione sotto le stelle in piazza Scandaliato. Dopo lo spettacolo pirotecnico la piazza si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il format “Italo Dance Generation”. Sul palco si alterneranno dj, ballerine, performer e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sciacca saluta il nuovo anno: "Notte dance" in piazza Scandaliato e gran concerto in teatro Leggi anche: Gran gala di fine anno al teatro Marrucino: l'Isa saluta il 2025 celebrando Johann Strauss figlio Leggi anche: Tredicesimo anno per la Dance Dream Tap Dance Academy: al via il nuovo percorso con Silvia Ferraris La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno 2026, dopo Achille Lauro scoppia il caso Noemi: a Sciacca il concerto costò la metà; Galà dello Sport Asi 2025: a Sciacca la celebrazione delle eccellenze sportive e sociali; Natale, ecco i due prodotti richiamati dal Ministero della Salute; Capodanno con Noemi, ecco quanto costa l’evento: le cifre, chi paga e come verranno utilizzate le risorse. Sciacca saluta il nuovo anno: "Notte dance" in piazza Scandaliato e gran concerto in teatro - Per la notte di San Silvestro la città di Sciacca ospiterà un veglione sotto le stelle in piazza Scandaliato. agrigentonotizie.it

Notte dance per San Silvestro a Sciacca: il programma - I dj diffonderanno dalle casse di piazza Scandaliato anche le più trascinanti hit made in Italy moderne. grandangoloagrigento.it

Saluti da Sciacca (AG). Una scalinata che racconta il cuore del centro storico: pietra viva, maioliche colorate e case che si rincorrono verso l’alto. Qui ogni gradino è parte della storia quotidiana della città. Sciacca, provincia di Agrigento, Sicilia SiciliaFanpag - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.