Schlein | Manovra sbagliata peggiora vita degli italiani

Elly Schlein ha commentato che la manovra approvata a Montecitorio non affronta le principali preoccupazioni degli italiani, come il carovita e le liste d'attesa per la sanità. Secondo la segretaria del PD, questa manovra peggiora la situazione, prevedendo tagli a sanità, scuola e trasporti. La sua posizione riflette l'opposizione alle scelte del governo, ritenute dannose per il benessere dei cittadini.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e le lista d'attesa per la sanità, una manovra che non si occupa di questo ma peggiora le cose é una manovra sbagliata, tagli alla sanità, alla scuola, ai trasporti, noi diciamo no", il commento della Segretaria dem Elly Schlein dopo l'approvazione della Manovra in Aula a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

