Schlein | Manovra sbagliata peggiora vita degli italiani – Il video

Elly Schlein critica la manovra approvata in Parlamento, sostenendo che essa non affronta i problemi principali degli italiani come il caro vita e le liste d’attesa in sanità. La leader del Partito Democratico sottolinea che i tagli previsti alla sanità, scuola e trasporti aggravano la situazione, definendo questa manovra come sbagliata e dannosa per il Paese.

