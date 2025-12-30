Schlein | In 3 anni unica spesa cresciuta e quella per armi bisognava dire no a Trump come Sanchez – Il video

Nel corso dei tre anni di governo Meloni, la spesa pubblica è diminuita in settori fondamentali come sanità, scuola, ricerca, politiche industriali e abitazioni. Recentemente, la leader Schlein ha sottolineato come l’unica crescita si sia verificata nell’ambito delle spese militari, evidenziando una scelta di priorità. In questo contesto, si discute delle implicazioni di tali decisioni e delle posizioni internazionali, come quelle di Trump e Sanchez.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Se guardiamo ai tre anni di governo Meloni è scesa la spesa pubblica su sanità, scuola, ricerca, sulle politiche industriali e sulla casa. Dove è aumentata? E' aumentata sulla spesa militare in prospettiva per aver accettato l'irrealistico e sbagliato obiettivo di portarlo al 5% come ha chiesto Trump: dovevano fare come Sanchez e dire di no" così la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

