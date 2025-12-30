Schlein attacca | Manovra sbagliata e austera che aiuta i più ricchi Non vi crede più nessuno

Le recenti dichiarazioni di Schlein evidenziano come la manovra economica sia percepita come inadeguata da una parte dell’opinione pubblica, in particolare per il suo impatto sui più ricchi. Nel contesto delle priorità degli italiani, emergono preoccupazioni legate al caro vita e alle liste d’attesa in sanità, elementi fondamentali per la dignità quotidiana delle persone, come mangiare e ricevere cure.

"Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d'attesa per la sanità. Sono le cose che fanno la dignità quotidiana delle persone: mangiare e curarsi ". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante le dichiarazioni di voto sulla Manovra, in corso alla Camera, criticando la legge di bilancio. "Una manovra che è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è sbagliata, è una manovra di austerità, lo state anche rivendicando, è una manovra che prevede la crescita zero", ha rimarcato ancora Schlein sottolineando che "è una manovra che aiuta i più ricchi, tagliando alla sanità pubblica, tagliando alla scuola pubblica e all'università, mentre aprite le autostrade al privato".

Schlein, una manovra sbagliata e di austerità - "Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d'attesa per la sanità. ansa.it

Manovra, oggi voto finale. Schlein: «Una legge di Bilancio sbagliata e di austerità» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. ilgazzettino.it

Le opposizioni attaccano dopo le tensioni nel centrodestra sulla manovra, La segretaria del Pd Elly Schlein commenta: "Si è rotta la maggioranza". Il leader del M5s Giuseppe Conte parla di "notte di follia" e per l'ex premier Matteo Renzi (Iv) "Giorgetti ha perso - facebook.com facebook

