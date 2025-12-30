Schlein attacca il governo alla Camera | È una manovra di austerità che aiuta i ricchi non vi crede più nessuno
Durante un intervento alla Camera, Elly Schlein ha criticato il governo, definendo la manovra economica come una misura di austerità che favorisce i più ricchi. La leader del centrosinistra ha anche evidenziato come le promesse siano state disattese, con la cancellazione delle riforme attese come l’abolizione della legge Fornero e le modifiche a Opzione Donna. Le sue parole riflettono un netto disaccordo con le politiche attuali.
"È una manovra di promesse tradite. Dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito Opzione Donna. Dovevate abolire le accise e le avete aumentate. È sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno". A dirlo è stata Elly Schlein nelle. 🔗 Leggi su Today.it
