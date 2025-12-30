Durante un intervento alla Camera, Elly Schlein ha criticato il governo, definendo la manovra economica come una misura di austerità che favorisce i più ricchi. La leader del centrosinistra ha anche evidenziato come le promesse siano state disattese, con la cancellazione delle riforme attese come l’abolizione della legge Fornero e le modifiche a Opzione Donna. Le sue parole riflettono un netto disaccordo con le politiche attuali.

"È una manovra di promesse tradite. Dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito Opzione Donna. Dovevate abolire le accise e le avete aumentate. È sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno". A dirlo è stata Elly Schlein nelle. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Schlein attacca il governo alla Camera: "È una manovra di austerità che aiuta i ricchi, non vi crede più nessuno"

Leggi anche: Schlein attacca: “Manovra sbagliata e austera che aiuta i più ricchi. Non vi crede più nessuno”

Leggi anche: Schlein alla Camera: "Manovra sbagliata e austera, non vi crede più nessuno"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”; Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Corte dei Conti, Schlein: «Il governo si ritiene al di sopra della legge».

Schlein attacca: “Manovra sbagliata e austera che aiuta i più ricchi. Non vi crede più nessuno” - “Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d’attesa per la sanità. ilfattoquotidiano.it