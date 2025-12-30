Schianto in A26 morto autista bus Oggi nuovo tamponamento tra cinque auto sulla stessa autostrada

Nella giornata odierna si sono verificati due incidenti lungo l’autostrada Genova–Gravellona Toce. Dopo il grave schianto di ieri sera con un morto e numerosi feriti, questa mattina si è verificato un tamponamento tra cinque veicoli tra Ovada e Masone, causando un ferito lieve e code prolungate. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e la gestione delle deviazioni.

Ancora un incidente sulla autostrada Genova–Gravellona Toce: ieri sera un grave scontro tra pullman, tir e auto ha causato un morto e 26 feriti; questa mattina un tamponamento tra cinque auto ra Ovada e Masone ha provocato un ferito lieve e code fino a 11 km, con soccorsi e deviazioni attive.

