La Coppa del Mondo di scherma riprende dopo le festività, con l'evento previsto da giovedì 8 a domenica 11 gennaio. Sono 72 gli atleti italiani convocati, pronti a competere in tutte le discipline. L'appuntamento rappresenta l'inizio di una nuova fase della stagione, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per i migliori schermidori italiani.

Il nuovo anno si apre con il botta per la scherma: da giovedì 8 a domenica 11 gennaio, infatti, tutte le armi saranno impegnate nel primo appuntamento del nuovo anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo. Ben 72 azzurri saranno impegnati tra Fujairah (Emirati Arabi Uniti, spada maschile e femminile), Tunisi (Tunisia, sciabola maschile e femminile), Hong Kong (Cina, fioretto femminile) e Parigi (Francia, fioretto maschile). Giulia Rizzi si rimetterà in gioco dopo aver vinto a Vancouver, dove Matteo Galassi salì sul terzo gradino del podio all’esordio. Michela Battiston è salita al quarto posto del ranking mondiale dopo aver trionfato a Orleans e cercherà un nuovo guizzo, proprio come Martina Batini, reduce dal sigillo di Busan e affiancata da Martina Favaretto (numero 2 del circuito). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, la Coppa del Mondo riparte dopo le feste: 72 azzurri convocati, tutte le armi in pedana

Leggi anche: Scherma, tutte le armi in pedana: super weekend di Coppa del Mondo, gli italiani convocati

Leggi anche: Scherma, un super weekend di Coppa del Mondo. Tutte le armi in pedana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne; Salto con gli sci, al femminile Garmisch-Partenkirchen è feudo esclusivo di Nika Prevc; Quando torna la Coppa del Mondo di ciclocross? Orari Gavere, programma, tv, streaming; Coppa del Mondo, superG a Livigno: debutta la Li Zeta, nove azzurri al via.

Scherma, la Coppa del Mondo riparte dopo le feste: 72 azzurri convocati, tutte le armi in pedana - Il nuovo anno si apre con il botta per la scherma: da giovedì 8 a domenica 11 gennaio, infatti, tutte le armi saranno impegnate nel primo appuntamento del ... oasport.it

Calendario scherma 2026: le date di Europei, Mondiali e Coppa del Mondo - Il nuovo anno è alle porte ed il 2026 sarà ricchissimo di appuntamenti per la scherma tra Coppa del Mondo, Europei e Mondiali. oasport.it