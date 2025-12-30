Si torna a parlare di Rincon Schade come possibile sostituto di Yildiz alla Juventus. Proveniente dalla Premier League, il giovane attaccante rappresenta un’interessante opzione per rafforzare il reparto offensivo. In questo articolo, analizzeremo la sua carriera, le caratteristiche tecniche e le motivazioni dietro l’eventuale trasferimento, offrendo un quadro completo sul suo profilo e sulle prospettive future.

Schade Juve: il vice Yildiz in arrivo dalla Premier League? Chi è il nuovo obiettivo per l’attacco, la storia e l’identikit. La rete di osservatori della Juventus continua a guardare con insistenza oltremanica. La Premier League si conferma il bacino preferito dall’Amministratore Delegato Damien Comolli per trovare i rinforzi giusti in vista del mercato di gennaio. Tra i profili cerchiati in rosso sul taccuino della Continassa, accanto a quello di Adingra, spicca il nome di Kevin Schade. Attualmente in forza al Brentford, l’attaccante tedesco (di origini nigeriane) rappresenta l’identikit del calciatore moderno: fisico imponente e velocità devastante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Schade Juve: il vice Yildiz arriva dalla Premier League? Alla scoperta del nuovo candidato per l’attacco, ecco chi è

Leggi anche: Milan, Moncada ti regala il vice Pulisic: i rossoneri guardano di nuovo alla Premier League

Leggi anche: Yildiz Juve, Kenan vorrebbe questa cifra per rinnovare e non ascoltare le sirene dalla Premier League

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Juve cerca un vice Yildiz: piace il gioiello del Real; Chiesa Juve, si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio. Dirigenti intrigati: sarebbe il vice Yildiz.

Chiesa Juve, si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio. Dirigenti intrigati: è già più di una suggestione e sarebbe il vice Yildiz - Dirigenti intrigati: è già più di una suggestione e sarebbe il vice Yildiz In un mercato invernale dove la creatività deve sopperire ... calcionews24.com