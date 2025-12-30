scattano quattordici daspo via dagli stadi per 41 anni

Il Questore di Cremona ha emesso quattordici provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi coinvolti in comportamenti violenti. Tra queste, tre misure prevedono l’obbligo di firma, mentre le altre vietano l’accesso agli stadi per un totale di 41 anni. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza negli eventi sportivi e a prevenire comportamenti scorretti tra i tifosi.

Tifosi violenti, scattano i provvedimenti del Questore di Cremona. Sono 14 i Daspo disposti dal questore di Cremona Carlo Ambra, di cui tre con obbligo di firma e che, complessivamente, corrispondono al divieto di accesso allo stadio per 41 anni. Le misure sono state adottate nell’ambito dell’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive e riguardano fatti avvenuti non solo alla Zini ma anche a Crema, in occasione di incontri della Pergolettese. In particolare, nove provvedimenti interdittivi sono stati emessi a seguito degli episodi di violenza che avevano caratterizzato il prepartita di Cremonese – Parma in programma allo Zini lo scorso 21 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

