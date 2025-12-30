scandicci si fa rimontare riemerge nel tie break e vola in semifinale di coppa italia antropova imperiale vallefoglia ko

Scandicci si aggiudica la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia femminile dopo una vittoria in cinque set contro Vallefoglia. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto le ragazze di Scandicci rimontare nel tie-break, con prestazioni decisive di Antropova. La squadra si conferma tra le protagoniste della competizione, proseguendo il percorso verso il titolo in questa stagione.

Scandicci ha sconfitto Vallefoglia con un soffertissimo 3-2 (25-19; 25-22; 20-25; 22-25; 18-16) e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo, che avevano chiuso il girone d’andata della Serie A1 al secondo posto, si sono imposte contro la settima testa di serie dopo una battaglia di oltre due ore di fronte al proprio pubblico del Pala BigMat di Firenze e hanno così meritato il pass per la Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno preso il largo nelle battute iniziali del primo set (7-3 e 10-6), hanno tenuto a bada il tentativo di rimonta delle marchigiane (16-14) e hanno poi pigiato sull’acceleratore con grande personalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

