Scacchi | Magnus Carlsen fa il bis ed è Campione del Mondo blitz Caruana ko in semifinale

Magnus Carlsen si è laureato nuovamente Campione del Mondo blitz a Doha, consolidando il suo record di 20 titoli mondiali vinti. In questa edizione, ha ottenuto il titolo per la nona volta in questa disciplina, confermando la sua supremazia nel gioco rapido. Caruana è stato eliminato in semifinale, mentre Carlsen ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e costanza ai vertici degli scacchi mondiali.

Magnus Carlsen fa il bis e tocca quota 20 titoli mondiali vinti in carriera. Di nuovo sua la corona iridata nei Mondiali blitz a Doha, e in questo gruppo di cadenze di gioco (nel caso in essere a 3'+2?) è la nona volta che arriva il successo. Il norvegese, però, passa davvero attraverso un numero di evenienze incredibile, come se non fosse bastato già quanto accaduto nella giornata di ieri. Neanche il tempo di iniziare che, contro l'armeno Haik Martirosyan, mentre si approccia il finale il norvegese abbatte involontariamente alcuni pedoni in mezzo alla scacchiera. Consulto arbitrale rapido e arriva dopo poco la sconfitta per Carlsen, che a quel punto pare davvero fuori dai giochi.

